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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.5 مليون جنيه.. شروط القرض الحسن لشراء محطات الطاقة الشمسية من بنك إسلامي

صدى البلد

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن البعض يبحث عن تفاصيل القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تقدمها بعض البنوك بشروط خاصة.

ويطرح بنك فيصل الإسلامي عددا من القروض الحسنة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل تمويل السيارات، شراء الوحدات السكنية، وغيرها.

يصل لمليون جنيه.. شروط القرض الحسن لشراء الأثاث والسلع المعمرة من بنك إسلامي

1.5 مليون جنيه.. شروط القرض الحسن لشراء السيارات الكهربائية من بنك إسلامي

يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط مرابحة محطات الطاقة الشمسية للأفراد من بنك فيصل الإسلامي خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

قرض بنك فيصل الإسلامي

يضع بنك فيصل الإسلامي عدة شروط لمرابحة محطات الطاقة الشمسية للأفراد، والتي جاءت كالتالي...

-التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

-تمويل يصل إلى 1.5 جم.

-تمويل يصل إلى 90% من اجمالي تكلفة المحطة.

-مدة سداد تصل إلى 7 سنوات.

-الحد الأدنى لدخل العميل 5000جم.

-سن العميل لا يقل عن 21 عاماً.

-مصاريف إدارية 0.25% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.

-أسعار عائد تنافسية.


المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

-إيصال مرافق حديث لمقر إقامة العميل.

-كشف مفردات مرتب للموظفين، وبالنسبة لأصحاب الأعمال التجارية والمهن الحرة يتم تقديم صور المستندات الخاصة بمزاولة المهنة / النشاط وأصل شهادة بالدخل معتمدة من المحاسب القانوني.

-المستندات الدالة على أحقية العميل في استخدام المنطقة أو المساحة المراد تركيب الواح الطاقة الشمسية به.

-عرض سعر من الشركة المعنية بتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

أحكام الشريعة الإسلامية الطاقة الشمسية القروض الحسنة المستندات المطلوبة الوحدات السكنية بنك فيصل الإسلامي

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