يمن الحماقي: عدم استقرار سعر صرف الجنيه أكبر تحد يواجه الاقتصاد

انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

و قام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات و استطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، يعتبر اكبر تحدي يواجه الاقتصاد في الوقت الحالي، كما أن تعزيز قدرة الاقتصاد لمواجهة التحديات ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة.

و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أسباب سلبية النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الذي قدمتها وكالة "فيتش" و بعض الوكالات العالمية الأخرى ترجع إلى حجم العملة الأجنبية المطلوبة لسداد الدين الخارجي و الذي ارتفع في عام 2023 و وصل إلى حوالي 8.5 مليار دولار.

و أوضحت الخبير الاقتصادي أن وجود سعرين للصرف احدهما المعلن من قبل البنك المركزي، والآخر سعره في السوق الموازية، و حدوث فجوة بين السعرين، ينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار في مصر.

و لفتت إلى أن المشاركين في الحوار الوطني سوف يناقشون هذه الموضوعات ويقدمون أوراق عمل لوضع حلول لهذه المشكلات، و هنا يكمن اهمية دور هذا الحوار الوطني في مناقشة المعوقات و محاولة العثور على الحلول المناسبة.