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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطني..

أستاذ اقتصاد: مشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير لا تتعدى 6%..والصناعة تكافح الفقر

صدي البلد يحاور الدكتور
صدي البلد يحاور الدكتور يمن الحماقي

انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

وقام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات و استطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.

وشددت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على ضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة، حيث إن هناك مبادرات كبيرة تقدم الدعم ولكن يجب أن يتم الاتساق والتواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة وهذه المبادرات. 

وأشادت "الحماقي"، بمبادرة بنكي الأهلي ومصر في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي وصلت إلى نتائج جيدة، كما أن الاهتمام بمشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير أمر لابد منه فنسبة مشاركتها لا تتعدى 6% .

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وأعربت الخبير الاقتصادي، عن سعادتها بالدعم المقدم من الدولة في العديد من القطاعات وخاصة السلع الغذائية، حيث أن المواطنين يعانوا من ارتفاع الأسعار الذي لا يتسق مع تغير سعر الصرف، و لكنه نتيجة للمغالاه في تقدير سعر الدولار، و انتشار الشائعات.

الصناعة تكافح الفقر

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن حل مشكلة البطالة و خلق فرص العمل يكمن في تحريك القطاعات المختلفة في الاقتصاد و خاصة قطاع الصناعة حيث أنه من أكثر الصناعات التي تستوعب العمالة وتكافح الفقر، وبرهنت على صحة كلامها بوجود دراسة علمية كشفت عن احوال الناس المحيطين بالتجمعات الصناعية و توصلت إلى وجود معدلات فقر و بطالة اقل من المناطق الأخرى.

الصناعة المشروعات الصغيرة مشكلة البطالة إجمالي الناتج المحلي مكافحة الفقر

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