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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: مصر ضمن أفضل الأسواق الناشئة بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن مصر جاءت ضمن فضل الأسواق الناشئة بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الحالي، فيما شملت القائمة دولاً عربيةً أخرى وهي الإمارات والسعودية والمغرب وقطر.

وبين الدول غير العربية، احتلت الصين المركز الأول بـ1.90 نقطة، تلتها الهند بـ 1.74 نقطة، ثم دولة الإمارات بـ1.72 لتكون بذلك الدولة الأولى عربيًا من حيث أفضل الأسواق الناشئة لعام 2023.

السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب ضمن الأفضل بمؤشر الاستثمار الأجنبي

والأسبوع الماضي، قال محمود محي الدين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، محمود محي الدين، إن مصر لديها قدرة عالية جدًا على جذب الاستثمار المباشر مع اتخاذ عدد من الإجراءات المحفزة و"توصيلها إلى المجتمع المحلي".

أبدى محي الدين في مقابلة مع "اقتصاد الشرق بلومبرج" على هامش منتدى قطر الاقتصادي، تفاؤله بشأن التدابير الأخيرة التي تم اتخاذها منذ عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر، وإعادة إحياء المجلس الأعلى للاستثمار.

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وبحسب محي الدين فإن استعادة ثقة المستثمرين "تحتاج إلى جهد، لكنها ممكنة في ظل وجود فرص اقتصادية متنوعة"، فضلاً عن المجال الإقليمي المناسب للتوسع سواء بالنسبة للاستثمار أو التصدير.

 

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