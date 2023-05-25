أستاذ اقتصاد: مصر تبني صروحا صناعية في ظل ظروف استثنائية تضرب العالم

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن مصر تبني صروحا صناعية كبيرة في ظل ظروف استثنائية تضرب العالم بأكمله، مشيرة إلى أن إنتاج الكوارتز في مصر فتح 2600 فرصة عمل في المرحلة الأولى فقط.

وقالت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أننا نمتلك ثروة معدنية كبيرة، مؤكدة ان لدينا خزائن الأرض والرئيس السيسي يطمح للوصول بمصر للمكانة التي تستحقها.

وتابعت أستاذ الاقتصاد، أن مصر تستهدف جلب العملة الصعبة من خلال مشاركة المستثمرين في مختلف الصناعات، وهو ما يعزز من تواجد العملة الصعبة.

تدرس المشروعات بدقة

وأشارت وفاء علي إلى أن أي مشروع يتم انشاؤه يؤخذ في الاعتبار الأثر البيئي والدولة المصرية تدرس المشروعات بدقة.

