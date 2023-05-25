حسن بخيت: مصنع الكوارتز يعطى قيمة مضافة للثروات التعدينية بصفة عامة

قال الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين والموارد الطبيعية، إن مصنع الكوارتز يعطى قيمة مضافة للثروات التعدينية بصفة عامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دى ام سي،:"نأمل أن تستمر المسيرة لإعطاء قيمة مضافة لثرواتنا، لأن طموحنا فى إعطاء القيمة المضافة طموح كبير جدا.

واكمل،:"لدينا طموح أن لا نقف المصنع على إنتاج ألواح الكوارتز فقط، ولكن الكوارتز فائق النقاوة الذى يدخل فى صناعات كثيرة جدا، وإن شاء الله هيكون فى مرحلة تانية وثالثة ورابعة، للوصول إلى منتج يتماشى مع القيمة والجودة العالية.



