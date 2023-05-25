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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسن بخيت: مصنع الكوارتز يعطى قيمة مضافة للثروات التعدينية بصفة عامة

صدى البلد

قال الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين والموارد الطبيعية، إن  مصنع الكوارتز يعطى قيمة مضافة للثروات التعدينية بصفة عامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دى ام سي،:"نأمل أن تستمر المسيرة لإعطاء قيمة مضافة لثرواتنا، لأن طموحنا فى إعطاء القيمة المضافة طموح كبير جدا.

واكمل،:"لدينا طموح أن لا نقف المصنع على إنتاج ألواح الكوارتز فقط، ولكن الكوارتز فائق النقاوة الذى يدخل فى صناعات كثيرة جدا، وإن شاء الله هيكون فى مرحلة تانية وثالثة ورابعة، للوصول إلى منتج يتماشى مع القيمة والجودة العالية.


 

الجودة العالية العربي للتعدين الكوارتز الموارد الطبيعية القيمة المضافة

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