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رئيس التحرير
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أستاذة اقتصاد: مصر لديها الإمكانيات والموارد لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي

الدكتورة زينب نوار
الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد

أكدت الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد، أن مصر لديها من الإمكانيات والموارد والمواد الخام والبشرية وإصلاحات القوانين لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه رغم أن العالم لا يزال يشهد أزمات ولكن كمصر عندنا فرصة جيدة لتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي.

 

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قطاع التعدين واعد جدا في مصر، وفي ظل الأوضاع العالمية نستورد بأسعار مرتفعة، ولو شجعت القطاع الخاص على أن يدخل قطاع التعدين سيحقق نجاحات مع الدعم، لأن هذا القطاع مكلف ويحتاج تكنولوجيا معينة وندعم القطاع الخاص لدخوله هذا المجال.

 

وأضافت أن تشجيع تصنيع المواد الخام يصنع فارقا في الأسعار وتكلفة الإنتاج ويعطينا وضعا تنافسيا، والإيطاليون ينظرون لمصر كعلاقة استراتيجية ونقطة أساسية لتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وبصفة عامة الحكومة الإيطالية تشجع على أن يكون هناك تعاون أكبر مع مصر.

 

فرص الاستثمار في مصر

 

ولفتت إلى أن المستثمر الإيطالي يرى أن هناك فرصا جيدة للتعاون مع مصر، ويسوق فرص الاستثمار في مصر بشكل جيد، ويجب استغلال هذه الفرصة لمصر عن طريق تسهيل وجود مشروعات لها عائد على الطرفين.
 

مصر المستثمر المحلي قطاع التعدين زينب نوار المواد الخام الاستثمار

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