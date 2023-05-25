مقرر الاستثمار بالحوار والوطني: الدولة تقوم بالمشروعات وتضع الإمكانيات وتذلل العقبات

قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار، إن الرئيس جعل مجتمع الأعمال يتحرك بشكل قوى وكل رجال الأعمال بيتكلموا النهاردة أنه لابد من استغلال هذه الحوافز فتحية شكر وتقدير للزعيم الوطنى".

واوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع على قناة الحياة: "الدولة تقوم بالمشروعات وتضع الإمكانيات وتذلل العقبات وتدعو المستثمرين للدخول فى كافة الفرص المتاحة مثل التشغيل وغيرها وليست مشروعات التعدين فقط ولكن مزارع الأسماك والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع: "لم يتبق سوى أن كل مسئول عن مشروع من المشرعات العمل على تسويق المشروع وجذب المستثمرين.