قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين طن صادرات و21 سوقًا جديدًا.. حصاد أسبوع استثنائي لوزارة الزراعة
متى يوم عاشوراء 2026؟.. الإفتاء: 5 أيام وتفتح السماء أبوابها فاستعد
لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه
البرازيل تتخطى هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم
طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة
قفل البوابة بسيارته.. ضبط مورد حاول اقتحام جامعة قنا وعطل الدخول
هدوء في سوق الصرف.. أقل سعر للدولار يسجل 49.77 جنيهًا للشراء
قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. إرشادات هامة في ليلة الامتحان
حادثة دهس هزت المصريين.. عقوبة المتهمين بقتل بائعة الشاي في حدائق الأهرام
أجواء حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
أفضل أعمال شهر المحرم.. الأزهر: اغتنموه بـ5 طاعات واحذروا هذا الذنب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 ملايين طن صادرات و21 سوقًا جديدًا.. حصاد أسبوع استثنائي لوزارة الزراعة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة مكثفة لقطاع استصلاح الأراضي خلال الأسبوع الماضي، في إطار توجيهات وتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تنوعت بين الجولات الميدانية التفقديّة، وإزالة التعديات، والأنشطة الإرشادية وتطهير المساقي، ودعم الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات.

وأجرى الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي جولة ميدانية موسعة شملت المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بصان الحجر، وذلك لمتابعة سير العمل والمحاصيل الصيفية وعمليات صرف الأسمدة، وملف حماية الأراضي وازالة التعديات، مع التأكيد الصارم على وقف صرف الأسمدة للحالات المخالفة وفقاً للقواعد المنظمة.

وتفقد فوزي، عدد من المواقع الإنتاجية ومنها: محطات الطاقة الشمسية، مزرعة نموذجية للإنتاج الحيواني، ومخازن الأسمدة ومتابعة الحقول والزراعات.

وفي سياق متصل اوضح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، تم خلال الأسبوع الماضي، إزالة 42 حالة تعدي في المهد، فضلا عن بحث والرد على 12 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة برج العرب (مراقبة مطروح) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 وأشار فوزي إلى أنه تم ايضا عقد 16 ندوة إرشادية، تناولت موضوعات حيوية مثل: مزايا وآليات الزراعات التعاقدية لزيادة المحاصيل الزيتية، التوصيات الفنية لمحصولي القطن وقصب السكر، الاستعداد للمحاصيل الصيفية، الاستخدام الآمن للمبيدات، ورعاية محاصيل الموالح والمانجو والطماطم، فضلا عن تنظيم 18 يوماً حقلياً بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية، ركزت على محاصيل: الذرة، السمسم، الطماطم، وعباد الشمس. واضاف أنه  تم الانتهاء من:  تطهير 46 مسقاة فرعية وخاصة، فضلا عن تطهير 31 مصرفاً.

وقال إنه فيما يتعلق بأنشطة جمعيات الأراضي المستصلحة، ومتابعة ودعم المنتفعين، تم متابعة توريد محصول القمح لصوامع مراقبة مطروح، وحصاد  بنجر السكر بمراقبات الدقهلية وصان الحجر وسهل الحسينية، فضلا عن زراعة الطماطم بالدقهلية، والبطيخ، والأرز، لافتا الى مواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لجمعيتي السرور وزراعيين الإسماعيلية، وعقد اجتماعات مكثفة لمديري الجمعيات لمتابعة آليات صرف الأسمدة وضمان وصول الخدمات للمزارعين.

واضاف أنه تم تقنين أوضاع المشترين الصادر لهم قرارات إلغاء انتفاع وتثمينها عبر اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بالإضافة إلى إنهاء كافة طلبات "تكافل وكرامة" الواردة من الشؤون الاجتماعية.

الزراعة وزارة الزراعة الصادرات الصادرات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

نادر وزيزو

أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي

حبس الطالب والفتاة ووالده فى واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ارتفاع نسب الرسوب بمواد الهوية لطلاب الإعدادية بالمدارس الدولية.. والأهالي يستغيثون

جانب من الفعاليات

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

صورة من الجنازة

أحد قادة حرب أكتوبر.. ننشر السيرة الذاتية للراحل الفريق يوسف عفيفي

بالصور

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد