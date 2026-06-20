5 ملايين طن صادرات و21 سوقًا جديدًا.. حصاد أسبوع استثنائي لوزارة الزراعة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة مكثفة لقطاع استصلاح الأراضي خلال الأسبوع الماضي، في إطار توجيهات وتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تنوعت بين الجولات الميدانية التفقديّة، وإزالة التعديات، والأنشطة الإرشادية وتطهير المساقي، ودعم الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات.

وأجرى الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي جولة ميدانية موسعة شملت المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بصان الحجر، وذلك لمتابعة سير العمل والمحاصيل الصيفية وعمليات صرف الأسمدة، وملف حماية الأراضي وازالة التعديات، مع التأكيد الصارم على وقف صرف الأسمدة للحالات المخالفة وفقاً للقواعد المنظمة.

وتفقد فوزي، عدد من المواقع الإنتاجية ومنها: محطات الطاقة الشمسية، مزرعة نموذجية للإنتاج الحيواني، ومخازن الأسمدة ومتابعة الحقول والزراعات.

وفي سياق متصل اوضح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، تم خلال الأسبوع الماضي، إزالة 42 حالة تعدي في المهد، فضلا عن بحث والرد على 12 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة برج العرب (مراقبة مطروح) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار فوزي إلى أنه تم ايضا عقد 16 ندوة إرشادية، تناولت موضوعات حيوية مثل: مزايا وآليات الزراعات التعاقدية لزيادة المحاصيل الزيتية، التوصيات الفنية لمحصولي القطن وقصب السكر، الاستعداد للمحاصيل الصيفية، الاستخدام الآمن للمبيدات، ورعاية محاصيل الموالح والمانجو والطماطم، فضلا عن تنظيم 18 يوماً حقلياً بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية، ركزت على محاصيل: الذرة، السمسم، الطماطم، وعباد الشمس. واضاف أنه تم الانتهاء من: تطهير 46 مسقاة فرعية وخاصة، فضلا عن تطهير 31 مصرفاً.

وقال إنه فيما يتعلق بأنشطة جمعيات الأراضي المستصلحة، ومتابعة ودعم المنتفعين، تم متابعة توريد محصول القمح لصوامع مراقبة مطروح، وحصاد بنجر السكر بمراقبات الدقهلية وصان الحجر وسهل الحسينية، فضلا عن زراعة الطماطم بالدقهلية، والبطيخ، والأرز، لافتا الى مواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لجمعيتي السرور وزراعيين الإسماعيلية، وعقد اجتماعات مكثفة لمديري الجمعيات لمتابعة آليات صرف الأسمدة وضمان وصول الخدمات للمزارعين.

واضاف أنه تم تقنين أوضاع المشترين الصادر لهم قرارات إلغاء انتفاع وتثمينها عبر اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بالإضافة إلى إنهاء كافة طلبات "تكافل وكرامة" الواردة من الشؤون الاجتماعية.