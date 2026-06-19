كارت الفلاح والمزادات.. خطة الزراعة الجديدة للقضاء على السوق السوداء وضبط تداول الأسمدة

يمثل توفير الأسمدة الزراعية بأسلوب منظم ومستقر أحد الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

الممارسات غير الرسمية

وفي ظل التحديات المرتبطة بانتشار بعض الممارسات غير الرسمية في سوق الأسمدة، تعمل وزارة الزراعة على وضع آليات جديدة لضبط عمليات التوزيع والتداول، بما يضمن وصول الأسمدة إلى مستحقيها ومنع التلاعب.

منظومة كارت الفلاح

وتعتمد الخطة الجديدة على منظومة كارت الفلاح، إلى جانب تنظيم عمليات البيع عبر قنوات رسمية تشمل الجمعيات الزراعية والشركات المنتجة، في محاولة لتحقيق توازن بين احتياجات السوق وحماية الفلاح من تقلبات الأسعار والممارسات الاحتكارية.

تفعيل دور الجهات الرسمية

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن آلية جديدة لتنظيم تداول الأسمدة في السوق الحرة، بهدف إحكام الرقابة على عمليات التوزيع ومنع وصول المنتجات إلى السوق السوداء، وذلك من خلال الاعتماد على منظومة كارت الفلاح وتفعيل دور الجهات الرسمية في متابعة حركة الأسمدة.

آليات توزيع الأسمدة

وقالت الدكتورة رحاب عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات توزيع الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة، لضمان توريد الحصص المقررة في المواعيد المحددة وتلبية احتياجات المزارعين.

آليات صرف الأسمدة

وأوضحت أن وزير الزراعة علاء فاروق عقد اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات المركزية وممثلي الفلاحين لمناقشة آليات صرف الأسمدة، مشيرة إلى أن اللقاء تناول عددًا من المقترحات المتعلقة بتحسين منظومة التوزيع وتوفير بدائل للمخصبات الزراعية والحيوية.

الجمعيات المركزية والجمعية العامة

وأضافت أن الوزارة بحثت خلال الاجتماع آلية توفير الأسمدة من خلال السوق الحرة، عبر تنظيم مزادات تشارك فيها الجمعيات المركزية والجمعية العامة للائتمان، لشراء الأسمدة من شركات موثوقة ومعتمدة، بما يضمن توافر المنتج بعيدًا عن حلقات التلاعب.

أسعار الأسمدة داخل السوق

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي أن دور الوزارة لا يتمثل في تحديد أسعار الأسمدة داخل السوق الحرة، وإنما يتركز على تنظيم العملية وضبطها، بحيث تتم عمليات البيع بين الجمعيات والشركات المنتجة في إطار واضح يمنع استغلال السوق أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

أسعار الأسمدة في السوق

وأشارت إلى أن أسعار الأسمدة في السوق الحرة سيتم تعميمها لضمان عدم وجود فروق كبيرة بين المحافظات، وتحقيق قدر من الاستقرار والشفافية في عمليات التداول.

الممارسات غير القانونية

وشددت الوزارة على أن المنظومة الجديدة تستهدف حماية المزارعين، وضمان وصول الأسمدة إلى المستفيدين الحقيقيين، مع تقليل فرص الاحتكار والممارسات غير القانونية التي تؤثر على انتظام العملية الزراعية.

كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستفادة

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.