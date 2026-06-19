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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على جهود وأنشطة قطاع الزراعة ببني سويف في ملفات توريد المحاصيل الإستراتيجية والأسمدة

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف برئاسة المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، عددًا من الأنشطة والجهود الميدانية خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، شملت متابعة توريد المحاصيل الزراعية، ودعم المزارعين، ومتابعة صرف الأسمدة، وحماية الأراضي، والإرشاد الزراعي، في إطار توجيهات الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأوضحت المديرية في تقريرها أن إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح موسم 2025/2026 حتى 16 يونيو الجاري تجاوزت 345 ألفًا و459 طنًا، مقارنة بـ293 ألفًا و423 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة ملحوظة، فيما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح 116 ألفًا و381 فدانًا، وتم حصاد كامل المساحة.

كما تابعت اللجنة الإشرافية أعمال توريد محصول بنجر السكر، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لمصنع الفيوم 421 ألفًا و843 طنًا، بالإضافة إلى توريد 25 ألفًا و168 طنًا لمصنع القناة، مع متابعة عمليات التوريد بالمراكز المختلفة.

وفي إطار دعم المزارعين، واصلت مديرية الزراعة متابعة أعمال الجمعيات الزراعية ومخازن الأسمدة، ومراجعة منظومة الحصر الزراعي وصرف المقررات السمادية، حيث تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمراكز ناصر والفشن وسمسطا وإهناسيا وبني سويف، للتأكد من انتظام عمليات الصرف وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

كما واصل وكيل الوزارة الجولات الميدانية بمختلف الإدارات والجمعيات الزراعية، والتقى بعدد من المزارعين لبحث مطالبهم المتعلقة بمنظومة صرف الأسمدة، حيث تم حل عدد 30 شكوى وجارٍ استكمال التعامل مع باقي الشكاوى بعد استكمال الحصر الزراعي.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تنفيذ عدد من الندوات والمدارس الحقلية بعدد من القرى، شملت التوعية بمحاصيل القطن والذرة الشامية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الزراعية الصادرة من وزارة الزراعة لضمان وصولها للمزارعين بصورة صحيحة.

كما تضمنت الأنشطة المرور على الزراعات الصيفية والبستانية، ومتابعة محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، وفحص الحقول لرصد أي إصابات حشرية أو مرضية، بالإضافة إلى متابعة زراعات الموز بمركز ببا بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش.

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