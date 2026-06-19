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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء : زراعة أكثر من 200 ألف شجرة ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية

100 مليون شجرة
100 مليون شجرة
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافًا، سلط من خلاله الضوء على أحدث مستجدات وجهود العمل بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وأشار المركز إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة، والتي تضمنت زراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة بمختلف المحافظات، إلى جانب دعم وتوسيع أعمال التشجير بالمحاور الحيوية.

وأوضح أن المرحلة الرابعة شملت توريد وزراعة نحو 75,692 شجرة في 7 محافظات هي: الفيوم، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الشرقية، البحر الأحمر، وقنا، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين البيئة العمرانية.

كما تضمنت تنفيذ أعمال تشجير تكاملية، شملت توريد 25 ألف شجرة لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لزراعتها بمحطات المعالجة، إلى جانب توريد 100 ألف شجرة إلى 16 محافظة استهدفت مراكز الشباب ومديريات الصحة والتعليم، فضلًا عن دعم المبادرات والمشاركات المجتمعية.

وتعد المبادرة من أبرز المشروعات القومية الداعمة للتحول نحو بيئة صحية ومستدامة، حيث تسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث وخفض درجات الحرارة، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للمدن، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين.

200 ألف شجرة 100 مليون شجرة أعمال التشجير مجلس الوزراء

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