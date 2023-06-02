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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رحلة نجاح.. طلاب جامعة المنصورة يحصدون المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي العالمية

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

‏ حصد طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي العالمية المشارك فيها 146 فريقا من حوالي 36 دولة.


‏وقال الإعلامي أحمد فايق خلال برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، نتمنى دائما أن يظل علم مصر مرفوع ويقدم لنا السعادة ببطولات المصريين والبطولة هذه المرة كانت مكونة من 146 فريق من 36 دولة على مستوى العالم في مسابقة هواوي وهذه المسابقة كبيرة يشترك فيها طلاب من كل جامعات العالم للتنافس على الفوز.

 

جامعة المنصورة

 

وأضاف أن أولادنا أولاد جامعة المنصورة من محافظة الدقهلية فازوا بالمركز الثاني والثالث وسيطرة مصرية خالصة  ونتمنى العام القادم الفوز بالمركز الأول ولكم أن تتخيلوا حجم المشاركين 146 جامعة من على مستوى العالم، وجامعة المنصورة فازت بالمركز الثاني والثالث وهذا أمر مشرف.

جامعة المنصورة مسابقة هواوي العالمية مصر تستطيع مصر الإعلامي أحمد فايق

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