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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|أمور يجب تجنبها خلال العاصفة الترابية.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية لهذا السبب.. قصة تاج الأميرة رجوة في حفل زفافها.. أجرأ إطلالات ميرهان حسين

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف بـ الجلطات .. واحترس من هذه العادات
 

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن هناك علاقة بين الصيف والعرق والإصابة بالجلطات.

 

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول العنب؟.. والكمية المسموح بها لهم
 

يشعر مرضى السكري بالخوف من تناول الأطعمة والفواكة، التي تحتوي على الكثير من السكريات.. ومن بين هذه الفواكة العنب، نظرا لاحتوائه على نسبه عالية من السكريات.

 

هل تناول خل التفاح صحي.. معلومات صادمة
 

يتم الحصول على خل التفاح من التفاح المسحوق والمقطر والمخمّر، عادة ما يتم استهلاكه بكميات صغيرة للعديد من الفوائد الصحية التي يقدمها بسبب المستويات العالية من حمض الأسيتيك والمركبات الأخرى.

 

أمور يجب تجنبها خلال العاصفة الترابية
 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلب وعدم استقرار الطقس خلال الساعات القادمة مع وجود عاصفة ترابية ورياح ولابد من توخي الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.
 

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية
 

روي اب قصة مأساوية تعرض لها ابنه خلال العاصفة الترابية الشديدة التي حدثت أمس، ولولا عناية الله لما كان الأمر مر بسلام، وكان ابنه تعرض لخطر كبير.

 

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، ان البطيخ  من الفواكة المنشطة بالنسبة للرجال، ويمنع جلطات القلب.


أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها
 

أعلنت الفنانة ميرهان حسين قرار اعتزالها الفن، من خلال حسابها على إنستجرام.

 

أنا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك
 

انتشرت على السوشيال ميديا صورة لسيارة، مكتوب عليها رسالة تشجيعيه من أب لأبنه الذي يعالج في مستشفى 57357.

 

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب
 

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، “تزوجوا تصحوا”.

 

رجوة من الله.. أعرف قصة تاج الأميرة رجوة في حفل زفافها
 

خطفت الأميرة رجوة الحسين الأنظار في حفل زفافها على الأمير الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، و توقع الكثيرين ارتدائها أن التاج الذي تضعه على رأسها هو تاج الملكة رانيا، والذي ارتدته الملكة رانيا في حفل زفافها على الملك الأردني عبدالله الثاني.

 

بعد وفاة طفلين بالغردقة.. ماذا تعني اسفكسيا الغرق ؟
 

بعد مصرع طفلين شقيقين غرقا داخل حمام سباحة في منطقة مكادي بالغردقة، وذلك بعدما تم تشخيص سبب وفاتهم  على أنه اسفكسيا الغرق، فما هو ؟
 

سر عجيب وراء إنجذاب البعوض إلى بعض الأشخاص.. لن تتوقعه
 

قد يشعر البعض بأن البعوض يستهدفه بشكل أكبر عن الأشخاص المحيطة به، وهو امر غير مفهوم لهم، ويصيبهم بالحيرة الشديدة، وفيما يلي سنوضح سبب انجذاب الناموس للبعض دون الآخرين.

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