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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق فى غابات شرق كندا .. والسلطات تعلن الطوارئ | فيديو

حرائق الغابات كندا
حرائق الغابات كندا

اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك الساحلية في كندا لإخلاء منازلهم أمس الجمعة بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.

وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

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وتم نشر القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ أوائل مايو وجرى إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا يوم الخميس. وجاءت مساعدات أيضا من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيليندا وجنوب أفريقيا. ومن المتوقع وصول المزيد من المساعدات الأسبوع المقبل.
 

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