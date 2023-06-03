طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

كيك الرواني من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك الرواني.
مقادير كيك الرواني
كوب دقيق
كوب سميد ناعم
2علبة زبادي
نصف كوب جوز هند ناعم
نصف كوب سكر
ملعقة كبيرة خل
4بيض
نصف كوب زيت
ربع كوب سمنة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
فانيليا
(الشربات)
2كوب سكر
2كوب ماء
نصف ليمونة
طريقة تحضير كيك الرواني
في الخلاط نضع البيض والسكر والفانيليا ونخلطهم جيداً ثم نضعهم في بولة ونضيف عليهم السمنة والزيت والزبادي ونخفق بالمضرب السلك ثم نضيف الخل والسميد والدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صينية مدهونة بالسمنة أو الزبدة ونقوم بخبطها خبطتين وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة حتى تمام النضج وبعد خروجها من الفرن نسقيها بالشربات وتقدم كيك الرواني بالهنا والشفا
(لعمل الشربات)
في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب جيداً ونتركهم حتى يتكون الشربات ثم نضيف عصير الليمون ونقلب ونرفعه من على النار