طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

كيك الرواني من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك الرواني.



مقادير كيك الرواني



كوب دقيق

كوب سميد ناعم

2علبة زبادي

نصف كوب جوز هند ناعم

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة خل

4بيض

نصف كوب زيت

ربع كوب سمنة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

فانيليا

(الشربات)

2كوب سكر

2كوب ماء

نصف ليمونة



طريقة تحضير كيك الرواني



في الخلاط نضع البيض والسكر والفانيليا ونخلطهم جيداً ثم نضعهم في بولة ونضيف عليهم السمنة والزيت والزبادي ونخفق بالمضرب السلك ثم نضيف الخل والسميد والدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صينية مدهونة بالسمنة أو الزبدة ونقوم بخبطها خبطتين وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة حتى تمام النضج وبعد خروجها من الفرن نسقيها بالشربات وتقدم كيك الرواني بالهنا والشفا

(لعمل الشربات)

في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب جيداً ونتركهم حتى يتكون الشربات ثم نضيف عصير الليمون ونقلب ونرفعه من على النار