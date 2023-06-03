بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص

طاجن كوسة باللحمة والحمص، من الأطباق الرئيسية غير التقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص، فيما يلي…



مقادير طاجن كوسة باللحمة والحمص



نصف كيلو لحمة مفرومة

كيلو كوسة حلقات

حمص طبيخ مسلوق

بصلة مفرومة

فص ثوم

كوب عصير طماطم

2ملعقة كبيرة صلصلة

مرقة

نعناع جاف

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن كوسة باللحمة والحمص



في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع اللحمة المفرومة ونشوحها ثم نضع الملح والفلفل الأسود والبصلة والثوم والكوسة وحمص الطبيخ ونقلب جيداً ثم نضيف المرقة وعصير الطماطم والصلصة ونقلب ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج وبعد خروجها من الفرن نضع على الوجه النعناع الجاف وتقدم بالهنا والشفا