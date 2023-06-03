يبدأ من 85 جنيهًا.. أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

شهدت أسعار البيض تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض حوالى 5 جنيهات، وذلك بسبب عدة عوامل أثرت على أسعاره منها ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق فى مصر، وكذلك عدم استقرار حركة الشحن والنقل بسبب الضغوط العالمية .

أسعار البيض بالأسواق

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 94 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 87 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 98 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 116 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 94 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 87 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها.

البيض بوزارة الزراعة

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء.

أسعار البيض بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

تتراوح كرتونة البيض الأحمر والأبيض ما بين 85 لـ88 جنيهًا

جدير بالذكر أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، لكن المتغيرات العالمية تمثل ضغوطًا، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، كما أن ارتفاع أسعار الحبوب التي تستخدم كأعلاف، هي السبب الأساسي وراء عدم استقرار أسعار البيض بالأسواق، مؤكدًا أن الدولة تبذل كل الجهود لحل كافة المشكلات المتعلقة بصناعة الدواجن.

السعر الحقيقي للبيض

وأضاف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أن السعر الحقيقي لكرتونة البيض 115 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة إلى أن الفترة المقبلة من الممكن أن تنخفض الأسعار أكثر بعد توافر الأعلاف بأسعار مخفضة، وصلت لـ 24 و 23 ألفا، موضحًا أنه يتوقع الانخفاض