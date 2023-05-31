أسعار البيض اليوم في الأسواق

ارتفعت أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق مجددا بشكل تدريجي بنحو 15 جنيها حتى ووصل سعر كرتونه البيض إلى 93 جنيها بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 78 جنبها للكرتونه.

وأضاف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أن السعر الحقيقي ل كرتونة البيض 115 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة إلى أن الفترة المقبلة من الممكن أن تنخفض الأسعار أكثر بعد توافر الأعلاف بأسعار مخفضة، وصلت لـ 24 و 23 ألف، موضحًا أنه يتوقع الانخفاض.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي أزمة بشأن الدواجن في هذه الفترة، وأن يتمنى انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، لآن جميع المنازل لا تستغنى عن الدواجن.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 93 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها منتصف الشهر الجاري، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 102 جنيهات.

سعر البيض البلدي اليوم

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 93 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 105 جنيهات، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد

سعر الكتكوت اليوم

وتراجع سعر الكتكوت اليوم متراوحًا بين 7 و8 جنيهًات.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن البيضاء اليوم استقر عند 62 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك مترواحة بين 69 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 69 و70 جنيه للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

واستقر سعر الدواجن البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض 56 و 57 جنيها للكيلو.