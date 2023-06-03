استنى متشتريش.. 4 هواتف قوية تصل الأسواق في يونيو 2023

من المقرر أن يشهد شهر يونيو الجاري، إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة، والتي ستعلن عنها بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل جوجل وسامسونج ونوكيا وiQoo ، فيما يلي سنوضح لك الهواتف الذكية القادمة المتوقع ظهورها لأول مرة هذا الشهر.

4 هواتف جديدة من المقرر طرحها في شهر يونيو 2023



1. هاتف Realme 11 Pro:

بحسب ما ذكره موقع "livemint"، تخطط شركة ريلمي لإطلاق إصدار قياسي يسمى Realme 11 Pro، والذي سيكون له اختلافات طفيفة من حيث المكونات الداخلية، ومن المقرر إطلاقه في 8 يونيو الجاري إلى جانب طراز آخر يتميز بلوحة خلفية مصنوعة من الجلد.

وعن مواصفات الجهاز، يشاع أن الهاتف الذكي القادم سيأتي مزودا بمعالج من نوع Dimensity 7050، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويشاع إن الميزة البارزة في الهاتف القادم هي الكاميرا الأساسية الرائعة بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن الجهاز يتميز ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن بسرعة فائقة 100 وات، مما يضمن أوقات إعادة الشحن السريع.

Realme 11 Pro

2. هاتف OnePlus 11:

من المقرر أن تعلن شركة وان بلس الصينية، في 6 يونيو الجارى، عن إصدار خاص من هاتفها الجديد يحمل الاسم OnePlus 11 Marble Odyssey، والذي ستميز بلوحة خلفية أنيقة ذات ملمس ناعم يشبه الحجر، تم تصميم اللوحة الخلفية باستخدام صخور بلورية ثلاثية الأبعاد، ويتم انتقاء كل لوحة بدقة فائقة وصنعها باستخدام تقنية معقدة.

وهذا يعني أن كل إصدار محدود من طراز Marble Odyssey سيكون له ملمس مميز، مشابه لبصمة الإصبع الفريدة، مما يضمن عدم ظهور نموذجين للهاتف بشكل متطابق، من حيث المواصفات، ستبقى باقي ميزات الهاتف دون تغيير عن هاتف OnePlus 11 5G الأصلي.

OnePlus 11

3. هاتف iQOO Neo 7 Pro:

يشاع أن الهاتف الذكي القادم iQOO Neo 7 Pro، المتوقع إصداره في نهاية شهر يونيو الجاري، هو خليفة لإصدار فيفو السابق iQOO Neo 7، ومن المتوقع أن يحتوي على شاشة كبيرة بحجم 6.78 بوصة عالية الدقة مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، داخليا، من المحتمل أن يشتمل الجهاز على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 وواجهة فيفو التقليدية Funtouch OS.

ويشاع أن الهاتف المنتظر سيأتي مزودا ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة قادرة على الشحن السريع بقوة 120 وات، وسيحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بارزة بدقة 50 ميجابكسل، بينما من المتوقع أن يكون أداءه مدعوما بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1.

iQOO Neo 7 Pro

4. هاتف Oppo F23 Pro:

من المقرر إطلاق هاتف أوبو الجديد في شهر يونيو الجاري، والذي يتميز بشاشة عالية الدقة بقياس 6.72 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، سيتم تقديمه في خيارين من الألوان هما الأسود والأزرق.

وفيما يتعلق بالمواصفات الداخلية، يُشاع أن الهاتف سيأتي مزودا بمعالج Snapdragon 695، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وسيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مصحوبة بفلاش LED، وبالنسبة لصور السيلفي، سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وسيكون تشغيل الجهاز بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي ستدعم تقنية الشحن 67 وات وفقا لمعيار SuperVOOC.