محافظ أسيوط: استمرار أعمال التشجير بمركزى القوصية وديروط ضمن المبادرة الرئاسية

أكد اللواء عصام محافظ أسيوط علي ضرورة الالتزام بتنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ.

وأوضح أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء علي مستوي الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادة القصوي من الأشجار ومكافحة قلة الموارد الغذائية ونماء الوعي البيئي وتحسين الصحة العامة للمواطنين

وقال محافظ أسيوط إنه يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير بمختلف قري ومراكز محافظة أسيوط ؛بمشاركة ومتابعة من عنتر محمود مدير ادارة البيئة بالمحافظة ورجب على مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ،حيث قام محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة ما تم زراعته من أشجار زينة بنطاق الوحدة المحلية بقرية جرف سرحان بمدرسة الشيخ شهيب بقرية شلش وأمام السلخانه بديروط كما تم زراعة أشجار بالمدارس بالوحدة المحلية بدشلوط لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري علي المدينة ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة والمتمثلة أيضا في تشغيل أيدي عاملة وتوفير فرص عمل وزيادة الرقعة الخضراء.



وأضاف أنه في مركز ومدينة القوصية قام اللواء محمد عزت رئيس المركز بمتابعة ما تم زراعته من أشجار علي جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية وزراعة أشجار جديدة بالعديد من المدارس والمصالح الحكومية، مؤكدًا علي استمرار متابعة أعمال التشجير وزراعة أشجار جديدة بقري مركز ومدينة القوصية وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة وتذليل أي عقبات قد تحول دون الوصول ألي الهدف المنشود من هذه المبادرة

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