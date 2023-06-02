محافظ أسيوط: الانتهاء من حصاد القمح وتوريد 96 ألف طن للشون والصوامع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من القمح لهذا العام على مستوى المحافظة والتي تبلغ بـ 167007 فدان، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شون وصومعة وهنجر ومركز تجميع بنطاق المحافظة بلغ ما يزيد عن 96 ألفا و 311 طن قمح حتى اليوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وانتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات ومواصلة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم في 30 أغسطس 2023.

وأكد المحافظ أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة ومتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى لافتًا إلى حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.



ووجه عصام سعد، مسئولي التموين والزراعة بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع والمراجعة الدورية لعملية التوريد للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 41233 طن و815 كجم بشون البنك الزراعي المصري و18959 طن و662 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 25318 طن و294 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و165 طن و700 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10633 طن و632 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 96311 طن و103 كجم قمح.

وأشار ممدوح حماد مدير مديرية التموين إلى أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقًا لدرجة النقاء حيث تم تحديد 1500 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط مقارنة ب 865 جنيها للاردب العام الماضي كما تم تحديد 1475 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط و1450 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".