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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش ملف المناطق الصناعية لتذليل العقبات أمام المستثمرين

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ملف المناطق الصناعية بالمحافظة والوقوف على بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين وايجاد الحلول لها خاصة مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية وتقديم التيسيرات الاجرائية في التعامل مع المستثمر وإقامة المشروعات الانتاجية الجديدة،

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المحافظة والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار) والمنوط بها حل مشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنفيذ الحلول العاجلة وتوفير مطالبهم لدفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

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وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين خاصة صغار المستثمرين والعمل على دفع هذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقاً للامكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الانتاج والصناعة المحلية وويساهم في دفع عجلة التنمية لافتاً إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مشدداً على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها في أسرع وقت ممكن وطبقاً للخطة الموضوعة لجذب استثمارات جديدة.
يذكر أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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