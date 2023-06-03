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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط معسكر الجامعة بـ مرسى مطروح خلال إجازة الصيف.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن تشغيل معسكر الجامعة بمرسى مطروح لصيف ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، إن نائب رئيس لشئون التعليم و الطالب وافق على تشغيل معسكر الجامعة لصيف ٢٠٢٣ وذلك بقيمة ٨٥٠ جنية و يقوم الطالب بسدادها فى الادارة العامة لرعاية الشباب .

وأوضحت عميدة الكلية أن هناك عددا من الشروط تتمثل فى :

١- ان يكون مقيدا بالكلية

٢- الا يكون من السنوات النهائية

٣- الالتزام بتنفيذ برنامج المعسكر

٤- لا يسمح باستبدال المشاركين قبل المعسكر بيومين

٥- لا يحق استرداد قيمة الاشتراك فى حالة التخلف

٦- ان يكون الطالب من المتفوقين علميا و المتميزين فى الأنشطة المختلفة

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و اشارت على انه فى حالة مخالفة الطالب الشروط يتم ترحيل الطالب على نفقته الخاصة ومنعه من المشاركة فى الأنشطة التى تقدمها إدارة رعاية الشباب مستقبلا

و أكدت على أنه يتم تقسم الطلاب على عدد من الافواج متقسمة بين الطلاب و الطالبات .

الدكتورة جيهان عزام معسكر الجامعة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الطفولة المبكرة

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