شروط معسكر الجامعة بـ مرسى مطروح خلال إجازة الصيف.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن تشغيل معسكر الجامعة بمرسى مطروح لصيف ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، إن نائب رئيس لشئون التعليم و الطالب وافق على تشغيل معسكر الجامعة لصيف ٢٠٢٣ وذلك بقيمة ٨٥٠ جنية و يقوم الطالب بسدادها فى الادارة العامة لرعاية الشباب .

وأوضحت عميدة الكلية أن هناك عددا من الشروط تتمثل فى :

١- ان يكون مقيدا بالكلية

٢- الا يكون من السنوات النهائية

٣- الالتزام بتنفيذ برنامج المعسكر

٤- لا يسمح باستبدال المشاركين قبل المعسكر بيومين

٥- لا يحق استرداد قيمة الاشتراك فى حالة التخلف

٦- ان يكون الطالب من المتفوقين علميا و المتميزين فى الأنشطة المختلفة



و اشارت على انه فى حالة مخالفة الطالب الشروط يتم ترحيل الطالب على نفقته الخاصة ومنعه من المشاركة فى الأنشطة التى تقدمها إدارة رعاية الشباب مستقبلا

و أكدت على أنه يتم تقسم الطلاب على عدد من الافواج متقسمة بين الطلاب و الطالبات .