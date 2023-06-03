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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. تفاصيل

الصفحات المزيفة
الصفحات المزيفة

نوهت كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، على طلاب الكلية اتخاذ الحذر من النصب والإعلانات المزيفة على المواقع المختلفة باسم الكلية. 

وقالت كلية الطفولة المبكرة: إنها غير مسئولة عن أى دورات تدريبية تعقد خارجها أو يتم الإعلان عنها فى الجروبات المنتحلة اسم الكلية.

وأضافت ، أنه لا يتم الإعلان عن الدورات التدريبية المقدمة داخل الكلية الا من خلال الصفحة الرسمية 

جامعة القاهرة 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، وذلك بعد زيارة فريق مؤسسة GIC المانحة لشهادات الأيزو وانتهائه من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكده من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

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تطبق المعايير الدولية.. تجديد شهادة الأيزو للأمانة العامة لجامعة القاهرة

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميز وجودة نظام الادارة والجهاز الإداري للجامعة، ومكانتها كونها مؤسسة تعليمية رائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وقائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي، وهادفة إلى التميز والريادة محليًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة من خلال العديد من الإجراءات، أهمها تطبيق المعايير الدولية للجودة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، وكفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها.  

كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدورات التدريبية شهادة الايزو الدكتور محمد عثمان الخشت

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