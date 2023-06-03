عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة القاهرة تعلن فتح باب الالتحاق للدراسات العليا في هذا الموعد.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الصيدلة - جامعة القاهرة الإعلان عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية -  درجة دكتور الصيدلة - دبلومات مهنية - دبلومات أكاديمية) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ .

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى: 
https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx 
 

حيث يتم تلقى طلبات التقدم إلكترونيا" بدءا" م  حتى منتصف شهر يوليو ٢٠٢٣
للبرامج المتاحة والشروط يرجى زيارة موقع الكلية.

 

جامعة القاهرة 


على الجانب الاخر ، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة والمرشحين من مجلس الجامعة، الفائزين بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2023، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وتأتي في إطار دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة بجائزة النيل الدكتور على الدين هلال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث فاز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية، كما فاز الراحل الدكتور محمد عنانى الأستاذ بكلية الآداب بجائزة النيل فى الآداب.

الاقتصاد والعلوم السياسية الخشت رئيس جامعة القاهرة الدراسات العليا الفائزين بجوائز الدول جامعة القاهرة كلية الصيدلة ماجستير العلوم الصيدلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

موضوعات متعلقة

الدراسات العليا للنانوتكنولوجي تعلن عن انتهاء دبلومة تصميم وتركيب الطاقة الشمسية

آثار القاهرة تبدأ الأسبوع الـ2 من امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. غدا

غرامة مالية.. آداب القاهرة تحذر طلاب الساعات المعتمدة من تأخير المصروفات

علاج طبيعى القاهرة تعلن موعد وطريقة الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل

جامعة القاهرة تحصد 17 جائزة.. مهرجان إبداع يعلن عن المتميزين| نشاط أسبوعي مبهر لمنارة العلم وقبلة الطلاب

ربنا هيحاسبك.. رسالة مثيرة لـ طلاب هندسة بعد كارثة سقوط اللوحة الإعلانية

20 مليون جنيه لتجديد قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير

“ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية”.. ورشة عمل بـ طفولة مبكرة القاهرة

ترشيحاتنا

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وسر 2 مليون جنيه

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي

موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

عقب استبعاد الشناوي| رسالة من أحمد ناجي لـ علي لطفي قبل نهائي أفريقيا

تحرك مصري قطري لإنقاذ الوضع في السودان.. ماذا قرر البلدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ