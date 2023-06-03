صيدلة القاهرة تعلن فتح باب الالتحاق للدراسات العليا في هذا الموعد.. تفاصيل

أعلنت كلية الصيدلة - جامعة القاهرة الإعلان عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية - درجة دكتور الصيدلة - دبلومات مهنية - دبلومات أكاديمية) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ .

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx



حيث يتم تلقى طلبات التقدم إلكترونيا" بدءا" م حتى منتصف شهر يوليو ٢٠٢٣

للبرامج المتاحة والشروط يرجى زيارة موقع الكلية.

جامعة القاهرة



على الجانب الاخر ، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة والمرشحين من مجلس الجامعة، الفائزين بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2023، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وتأتي في إطار دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة بجائزة النيل الدكتور على الدين هلال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث فاز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية، كما فاز الراحل الدكتور محمد عنانى الأستاذ بكلية الآداب بجائزة النيل فى الآداب.