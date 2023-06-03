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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء: امتحانات الثانوية تسير في هدوء خلال يومها الأول

تفقد امتحانات الازهر
تفقد امتحانات الازهر

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بكافة اللجان على مستوى المحافظة.

وتابع الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، لجنة الامتحانات المشتركة بمدينة الطور، للوقوف على سير وانتظام الامتحانات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، على ضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من هدوء واستقرار، وتكثيف المتابعة من قبل مسئولي اللجان، والتواصل مع غرفة العمليات بديوان عام المنطقة في حال وجود شكاوى.

وطالب رؤساء اللجان والملاحظين بالاستماع لمتطلبات ومقترحات الطلاب ودراستها لوضعها بعين الاعتبار، لتلافي أي معوقات خلال فترة الامتحانات المقبلة.

وقال "خضر"، إن أسئلة الامتحانات جاءت مناسبة لكافة المستويات، ومن المقرر الدراسي، ولا يوجد شكاوى من الطلاب فيما يخص أسئلة الامتحانات.

وأشار إلى أنه جرى توزيع صناديق الأسئلة لمراكز اللجان، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة والحماية المدنية، مؤكدًا أنه تابع مركز الأسئلة، واطمأن على مدى انضباط أعضاء المركز، ووجود النوبتجية والحراسة، وتوافر عوامل الأمن والسلامة.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين الأدبي والعلمي اليوم، الامتحانات خلال فترتين، الفترة الأولى في مادة "الفقه" من الساعة 9 حتى الساعة 11، والفترة الثانية بمادة الحديث من 11:30 حتى الساعة 1:30.

امتحان الأزهر

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امتحان الثانوية الازهرية جنوب سيناء الفقه والحديث سعيد خضر

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