ماراثون الثانوية الأزهرية..157 طالبا يؤدون امتحان الفقه والحديث في 4 لجان بمطروح

انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، اليوم السبت؛ بلجان مطروح الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي، مادتي الفقه والحديث، وعددهم 157 طالبا وطالبة، موزعين علي 4 لجان امتحانية.



وقام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، يرافقه الدكتور فوزي جاد والدكتور خالد جمال موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والوكيل الشرعي للمنطقة فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، لجان مجمع مطروح النموذجي.



وتمت متابعة دخول الطلاب اللجان، وإجراءات التأمين، والتأكد من وجود الرعاية الصحية تحسبا لأي حالة مرضية طارئة داخل مقر اللجنة، وتم التشديد على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب.

وأشار رئيس أزهر مطروح ، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تعد أمنا قوميا يجب علينا جميعا التكاتف والتعاون لإنجاح العملية الامتحانية على الوجه الأمثل، علما بأن المتهاون والمتخاذل في تنفيذ ضوابط وتعليمات الامتحانات لا تهاون معه وسيقع طائلة المساءلة القانونية للقضاء على ظاهرة الغش ومنعها منعا باتا بكافة أساليبها وطرقها؛ كي يحصد المجد ثمار جهده ويتحقق المنشود بالشكل الملائم والمشرف لمنطقة مطروح الأزهرية بين بقية المناطق الأزهرية.

جدير بالذكر أن غدا الأحد ستنطلق امتحانات القسم الأدبي، للشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح وعددهم 550، طالب وطالبة، موزعين على 8 لجان امتحانية، في مادتي الفقه والحديث.