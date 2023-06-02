استجابة فورية من مجلس مطروح لشكاوى المواطنين

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مجلس مدينة مرسي مطروح بسرعة التعامل الفوري مع الشكاوى الواردة من المواطنين في كافة القطاعات، وسرعة تقديم الحلول العاجلة والمناسبة.



حيث تم رفع القمامة والمخلفات بالشكوى الواردة بمنطقة السنوسية البحرية بعد حل مشكلة الصرف الصحي بالشارع المشار بالشكوى في إطار الأعمال اليومية لحي غرب.

ووجه عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح جهاز النظافة وحي غرب بالتعامل مع الشكوى وتم رفع القمامة والمخلفات.



وأوضح، بأن جهاز النظافة يقوم برفع القمامة أكثر من ٣ مرات يوميا من الأحياء والعزب، ويتم حل الشكاوى الواردة من المواطنين يوميا سوى في اختصاصات المدينة أو مساعدة جهات أخرى في حل الشكاوى.

وتناشد مدينة مرسي مطروح الأهالي وسكان المدينة بالتعاون مع جهاز النظافة والأحياء، مرحبين بالمشاركة المجتمعية ومبادرات شبابنا وأهالينا للحفاظ على البيئة والنظافة العامة لظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها، خاصة أننا مقبلون علي موسم الصيف حتى تظهر مدينتنا الواعدة في أبهى صورها بتكاتف الجميع، مشيرا أن تقدم البلدان يأتي في المقام الأول بفضل شعبها.