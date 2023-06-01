5 طائرات شارتر تصل مطروح قادمة من إيطاليا

استقبل مطار مرسي مطروح الدولي ثلاث طائرات شارتر سياحية قادمة من إيطاليا هذا الأسبوع استمرارا لمتابعة تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح.



وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن إجمالي عدد طائرات الشارتر السياحية الوافدة عبر مطار مرسي مطروح الدولي ٥ طائرات خلال ١٠ أيام

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم استقبال السائحين وضيوف المحافظة في مطار مرسي مطروح الدولي مع تواجد فريق من الإدارة للترحيب بضيوف المحافظة مع إهدائهم الورود والشيكولاتة وكذلك أوراق البردي والبروشورات والدليل السياحي للمحافظة باللغات الأجنبية.

وكذلك قام فريق هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بإهداء الكتيبات التعريفية السياحية للمحافظة.