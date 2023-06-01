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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم مطروح يبحث خطة المديرية لتفعيل ممارسة الأنشطة خلال الإجازة الصيفية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية.

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تناول الاجتماع مناقشة خطة تعليم مطروح لتفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة الصيف مع بداية الأسبوع المقبل بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع خطة عمل المديرية الخاصة بالأنشطة خلال الإجازة الصيفية لاكتشاف مواهب طلابية جديدة واستثمار طاقة الطلاب في ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.
ووجه شحاتة الشئون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة التربوية بضرورة إدخال عناصر جديدة في فرق الكورال والمسرح المدرسي والتربية الفنية كذلك وجه موجه عام التربية الاجتماعية بالإسراع في إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم رحلة لطلاب مدرسة السبوخة الابتدائية بنات التابعة لإدارة سيوة مكافأة على تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب برعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وأشاد وكيل الوزارة بمقترح توجيه عام التربية النفسية لإنشاء وتدشين ناد سيكولوجي للدعم النفسي والذي يعد خدمة مجانية لأبنائنا الطلاب في إطار تعاظم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف وذلك تحت إشراف التوجيه العام.
كذلك أكد علي موجه عام التربية الرياضية بضرورة تحقيق مشاركة متميزة لفريق تعليم مطروح للكرة النسائية في بطولة كرة القدم وبطولة تنس الطاولة والمقرر انطلاقها الحادي عشر من شهر يونيو الجاري بالإسكندرية والتي تشرف عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة وذلك لتشريف محافظة مطروح في ذلك المحفل الرياضي ورفع اسمها بين كافة محافظات الجمهورية
وأشاد شحاتة أيضا بالمقترح المقدم من السادة الحضور بافتتاح النشاط الصيفي برحلة خلوية لمدة يوم واحد لشواطئ مدينة مرسي مطروح للطلاب المتفوقين في الأنشطة التربوية تشجيعا لهم على مواصلة تميزهم في النشاط الطلابي بكافة نوعياته.
أكد وكيل الوزارة على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات

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