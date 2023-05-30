محافظ مطروح: تخطي المستهدف من توريد القمح بالمحافظة بنسبة 118% حتى الآن

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أنه تم توريد 30.6 ألف طن من محصول القمح بالمحافظة حتى الآن، لتحقق بذلك المحافظة نسبة أعلى من المستهدف من توريد القمح بنسبة 118 % وذلك لموسم حصاد 2023 مع استمرار انتظام عملية التوريد بصومعة الشمامة بالحمام دون أي معوقات.



وأكد المحافظ أن نجاح المحافظة للعام الثاني على التوالي في تحقيق نسبة أعلى من المستهدف من توريد محصول القمح وذلك بفضل وعى المزارعون بالمحافظة وتضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، واتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح للحفاظ على جودة القمح المورد، يأتي ذلك تماشيا مع جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مخزون استراتيجي آمن مع التيسيرات التي قدمتها الدولة للموردين والمزارعين.



وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة المشكلة من مديريتي التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية بالمحافظة للإشراف على أعمال استلام وتوريد الإقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم هذا العام، مع المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد في ضوء الالتزام بالضوابط والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.