تواصل تدريبات لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للجودو بمطروح

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة الرياضة،، تنفيذ تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى "لعبة الجودو"، والذي تقام فعالياته بمركز شباب مطروح.



حيث يتم تنفيذ المشروع التدريبي للعمل على ثقل مهارات الشباب وخلق بطل أوليمبى فى كافة الألعاب الرياضية.



ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور "محمد الكردى" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضى، والدكتور "محمد حمدى" مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الاوليمبى.

وبتعليمات الدكتور "وليد رفاعى" مدير الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.