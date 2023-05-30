استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. وكيل تعليم مطروح يلتقي مسئولي مياه الشرب والكهرباء

زار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهراء مطروح لبحث الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوية.



حيث التقى الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة واستعرض مدير المديرية خلال اللقاء الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لتوفير مياه الشرب لعدد 13 لجنة امتحانية و16استراحة حكومية بكافة أرجاء المحافظة.



وأكد الدكتور خالد استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير احتياجات كافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة من مياه الشرب.



كما قام وكيل الوزارة بزيارة شركة الكهرباء حيث التقى المهندس طارق ذكي رئيس الشركة وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لتعليم مطروح من خلال متابعة استمرارية وتوفير التيار الكهربائي وتأمين عدم انقطاعها بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة ومقار الاستراحات الحكومية بكافة مدن ومراكز المحافظة.



حيث وجه رئيس الشركة بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الكهرباء بكافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة.



وأكد وكيل تعليم مطروح أن زيارته الميدانية للجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء قائد الإقليم وقبل الاجتماع المنتظر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة قائد الإقليم لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة وبما يضمن تهيئة المناخ الأمن المناسب لأداء الامتحانات حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كافة الأجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية لبر الأمان.