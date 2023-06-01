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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بمطروح تطلق كورسات مجانية في الإنجليزية والفرنسية والإيطالية

كورسات لطلاب مطروح
كورسات لطلاب مطروح

تستعد أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، إطلاق الكورسات المجانية خلال الإجازة الصيفية في اللغات "الإنجليزية- الفرنساوية- الإيطالية" لتخفيف العبء علي الأسر، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

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وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن استقبال رغبات ٣١٣ طالبا وطالبة وشابا للاستفادة من الكورسات المجانية الذي تنظمها أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، في اللغات "الإنجليزية- الفرنساوية- الإيطالية" تحت إشراف محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية، بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن.


وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الكورسات المجانية سوف تنطلق في الأول من يونيو القادم خلال الإجازة الصيفية والتي تستهدف استفادة أبنائنا الطلاب والطالبات وشباب المحافظة خلال إجازة نهاية العام.
 

وأوضح المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، بأن مدة الكورسات المجانية شهر ونصف، بداية من شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو القادم لمدة يومين أسبوعين، وذلك في إطار حرص الحزب على رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنمية مهارات الطلاب على اللغات الأجنبية.


ومن جانبه أشار محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، إلى أن إجمالي عدد المتقدمين ٣١٣ طالبا، موزعين علي التالي ١٩٣ في لغة إنجليزية، ٨٠ في لغة فرنسية، ٣٠ في لغة إيطالية، ٦٠ فردا في قائمة الانتظار، سيتم عمل اختبارات تحديد مستوي قبل بداية الكورسات، في لغات "الإنجليزية لمستر محمد عبد الشافي، ومس ريحاب محسن- والفرنسية مسيو ياسر أنيس والإيطالية سنيورة نهي سمير.

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