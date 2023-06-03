جيل بايدن تستقبل عامها الجديد وسط سحر الفراعنة.. وهذه هدية مصر في عيد ميلادها| شاهد

استقبلت جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى، إشراقة شمس عامها الـ72، اليوم السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها إلى مصر في منطقة الأهرامات بالجيزة ومع تمثال أبو الهول.

جيل بايدن تزور أعظم عجائب العالم القديم السبعة

بدأت جيل بايدن الجولة بزيارة تمثال أبو الهول، وجاءت زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة أعظم عجائب العالم القديم السبعة، مع ذكرى يوم ميلادها في 3 يونيو عام 1951.

ولا يزال سحر الفراعنة يسيطر على كل من يزور مصر، من مشاهير العالم ونجومه، الذين لا يملكون إلا الذهاب وزيارة موقع حضرة ملوك المصريين القدماء، في منطقة الأهرامات والتصوير مع أبو الهول، وهو ما حدث مع سيدة أمريكا الأولى مثل غيرها من المشاهير والرؤساء والملوك الذين يزورون مصر.

وكانت سيدة أمريكا الأولى احتفلت في العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التي تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس جو بايدن.

هدية مصر إلى جيل بايدن

قدم وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، هدية تذكارية إلى جيل بايدن على شكل قلادة فرعونية، في ختام زيارة جيل بايدن إلى منطقة الأهرامات.

القلادة عبارة عن جعران فرعوني من المشغولات ذات الألوان الفريدة التي تميز بها أجدادنا الفراعنة.

وأعربت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.

وغادرت جيل بايدن، منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة زارت خلالها تمثال أبو الهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما، وحرصت جيل بايدن في منطقة البانوراما، على التقاط الصور التذكارية مع ابنتها اشلى وشقيقتها بونى.

وكانت جيل بايدن استهلت زيارتها إلى القاهرة أمس الجمعة، التي تستمر لمدة يومين، بزيارة إلى الجامع الأزهر وإحدى مدارس التعليم الفني.

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته جيل بايدن، أمس، ورحبا بها في قصر الاتحادية، ونقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكى جو بايدن، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما زارت جيل بايدن، أمس الجمعة، الجامع الأزهر، وتفقدت أرجاءه مرتدية رداءً طويلًا من اللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد، واستمعت إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها.

ولجأت جيل بايدن إلى "تويتر" أكثر من مرة لتعبر عن سعادتها في مصر، وكتبت جيل بايدن في تغريدة: "شكرا على الترحيب الحار في مصر "أم الدنيا"، وعادت جيل بايدن لتكتب عبر تويتر أيضا، بعد زيارتها إلى الجامع الأزهر: "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة والشفاء"، وأضافت: "شكرا لجامع الأزهر من أجل استضافتي".

فيما كتبت اليوم بعد زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة: "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".