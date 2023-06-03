عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جيل بايدن تستقبل عامها الجديد وسط سحر الفراعنة.. وهذه هدية مصر في عيد ميلادها| شاهد

صدى البلد

استقبلت جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى، إشراقة شمس عامها الـ72، اليوم السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها إلى مصر في منطقة الأهرامات بالجيزة ومع تمثال أبو الهول.

جيل بايدن تزور أعظم عجائب العالم القديم السبعة

بدأت جيل بايدن الجولة بزيارة تمثال أبو الهول، وجاءت زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة أعظم عجائب العالم القديم السبعة، مع ذكرى يوم ميلادها في 3 يونيو عام 1951.

ولا يزال سحر الفراعنة يسيطر على كل من يزور مصر، من مشاهير العالم ونجومه، الذين لا يملكون إلا الذهاب وزيارة موقع حضرة ملوك المصريين القدماء، في منطقة الأهرامات والتصوير مع أبو الهول، وهو ما حدث مع سيدة أمريكا الأولى مثل غيرها من المشاهير والرؤساء والملوك الذين يزورون مصر.

وكانت سيدة أمريكا الأولى احتفلت في العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التي تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس جو بايدن.

هدية مصر إلى جيل بايدن

قدم وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، هدية تذكارية إلى جيل بايدن على شكل قلادة فرعونية، في ختام زيارة جيل بايدن إلى منطقة الأهرامات.

القلادة عبارة عن جعران فرعوني من المشغولات ذات الألوان الفريدة التي تميز بها أجدادنا الفراعنة.
وأعربت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.

وغادرت جيل بايدن، منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة زارت خلالها تمثال أبو الهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما، وحرصت جيل بايدن في منطقة البانوراما، على التقاط الصور التذكارية مع ابنتها اشلى وشقيقتها بونى.

وكانت جيل بايدن استهلت زيارتها إلى القاهرة أمس الجمعة، التي تستمر لمدة يومين، بزيارة إلى الجامع الأزهر وإحدى مدارس التعليم الفني.

اقرأ أيضا:

تفاصيل اليوم الأول من زيارة جيل بايدن إلى مصر .. فيديو وصور
 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته جيل بايدن، أمس، ورحبا بها في قصر الاتحادية، ونقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكى جو بايدن، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما زارت جيل بايدن، أمس الجمعة، الجامع الأزهر، وتفقدت أرجاءه مرتدية رداءً طويلًا من اللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد، واستمعت إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها.

ولجأت جيل بايدن إلى "تويتر" أكثر من مرة لتعبر عن سعادتها في مصر، وكتبت جيل بايدن في تغريدة: "شكرا على الترحيب الحار في مصر "أم الدنيا"، وعادت جيل بايدن لتكتب عبر تويتر أيضا، بعد زيارتها إلى الجامع الأزهر: "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة والشفاء"، وأضافت: "شكرا لجامع الأزهر من أجل استضافتي".

فيما كتبت اليوم بعد زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة: "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".

جيل بايدن مصر الأهرامات تمثال أبو الهول زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جدل جديد بسبب أشهر تنبؤات ستيفن هوكينج: كل شئ في الكون سيتبخر

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

جيل بايدن تستقبل عامها الجديد وسط سحر الفراعنة.. وهذه هدية مصر في عيد ميلادها| شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الحكومة : إنشاء 5 حواجز أمواج جديدة في ميناء الإسكندرية الكبير

مصرع شخص وإصابة شقيقه لخلافات بسبب الجيرة في بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

الصراخ والركل في أحلامك علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير

فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ