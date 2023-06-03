تفاصيل اليوم الأول من زيارة جيل بايدن إلى مصر .. فيديو وصور

زارت جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى، الجامع الأزهر الشريف في اليوم الأول من زيارتها إلى مصر التي تستمر لمدة يومين.

السيسي والسيدة قرينتة يستقبلان جيل بايدن

وكان الرئيس السيسي والسيدة قرينتة استقبلا جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى، في مستهل زيارتها لمصر، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى في قصر الاتحادية، ونقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكى جو بايدن، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

فيما نقلت السيدة الأمريكية الأولى تحيات الرئيس بايدن إلى الرئيس السيسي، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر، وقالت السيدة انتصار السيسي: "تحل جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".



جيل بايدن في الجامع الأزهر

كما زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الجامع الأزهر، وتفقدت أرجاءه مرتدية رداءً طويلًا من اللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد، واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.

رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالسيدة جل بايدن، ونقل إليها تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، موضحا أن الجامع الأزهر يعد أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد أشهر المساجد الأثرية في العالم الإسلامي، تأسس منذ أكثر من 1083 عام، ليكون أهم مؤسسة لنشر وتعليم الإسلام الوسطي المستنير، كما يفد إليه طلاب العلم من شتى بقاع الأرض لينهلوا من شيوخه وعلمائه العلوم العربية والشرعية والثقافية، وفق منهج وسطي سمح؛ ليكونوا خير سفراء لهذا الفكر الوسطي المعتدل.

وحرصت السيدة جيل بايدن على زيارة الجامع الأزهر؛ لما يمثله الأزهر الشريف من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية.

كتبت جيل بايدن في تغريدة على موقع تويتر: "شكرا على الترحيب الحار في مصر "أم الدنيا".

وعادت جيل بايدن لتكتب عبر تويتر أيضا، بعد زيارتها إلى الجامع الأزهر: "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة والشفاء"، وأضافت: "شكرا لجامع الأزهر من أجل استضافتي".

وعبرت جيل بايدن عن بالغ سعادتها بزيارتها لمصر والجامع الأزهر، وعن تقديرها لفضيلة الإمام الأكبر تأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتقدمت بالشكر إلى قيادات الأزهر الشريف على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أهمية دعم تعليم الشباب وتمكين المرأة، وضرورة تقارب الشعوب وتوطيد العلاقات بينها، كما التقت مجموعة من طلاب الأزهر، وتبادلت معهم الحديث حول تجاربهم الدراسية، وعبروا عن سعادتهم بلقاء سيدة أمريكا الأولى.

كما نشرت السفارة الأمريكية لدى القاهرة مقطع فيديو لزيارة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن إلى العاصمة المصرية القاهرة، وقالت السفارة الأمريكية عبر تويتر: على مدار زيارتها، ستقابل جيل بايدن مجموعة من السيدات والشباب، كما ستسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية لدعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.