جيل بايدن تلتقط الصور التذكارية في الجامع الأزهر

زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم الجمعة، الجامع الأزهر.

وكان في استقبال قرينة الرئيس الأمريكي لدى وصولها، رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

قرينة الرئيس الأمريكي في صحن الجامع الأزهر

وتفقدت قرينة الرئيس الأمريكي، فور وصولها، صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية في صحن الجامع، معبرة عن إعجابها وتقديرها الكبير للأزهر الشريف.

وتزور السيدة جيل بايدن حاليًا القاهرة تستغرق يومين، في إطار جولة تشمل أربع دول في المنطقة بدأت بالمملكة الأردنية الهاشمية.