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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جيل بايدن تلتقط الصور التذكارية في الجامع الأزهر

صدى البلد

زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم الجمعة، الجامع الأزهر.

وكان في استقبال قرينة الرئيس الأمريكي لدى وصولها، رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

قرينة الرئيس الأمريكي في صحن الجامع الأزهر

وتفقدت قرينة الرئيس الأمريكي، فور وصولها، صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية في صحن الجامع، معبرة عن إعجابها وتقديرها الكبير للأزهر الشريف.

وتزور السيدة جيل بايدن حاليًا القاهرة تستغرق يومين، في إطار جولة تشمل أربع دول في المنطقة بدأت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جيل بايدن الجامع الازهر السيدة الأمريكية الأولى السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن رئيس جامعة الازهر

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