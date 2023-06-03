هانى حتحوت يصدم جماهير الوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

أعلن الإعلامي هانى حتحوت عن غياب نجم نادي الوداد المغربي، عبد الله حيمود، عن مواجهة الأهلي، في المباراة المقرر بين الفريقين غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب هاني حتحوت فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر: "عبد الله حيمود لاعب الوداد يغيب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية بأحد مستشفيات القاهرة".

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.