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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي .. مدرب الوداد يهاجم كولر.. وتجديد عقديّ الشحات وياسر إبراهيم

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض أبرز ما حدث اليوم السبت داخل النادي.

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التجديد لثنائي الأهلي 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف مجلس الإدارة من تجديد عقد حسين الشحات و ياسر إبراهيم نجمي الفريق.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خاص.. الأهلي يعلن التجديد لحسين الشحات وياسر إبراهيم بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الاتفاق مع الثنائي على كل التفاصيل”.

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا الأحد في تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب استاد القاهرة.

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غياب نجم الوداد قبل مواجهة الأهلي 

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن سبب غياب لاعب الوداد عن لقاء الأهلي في نهائي دوري الابطال.

وكتب عبر تويتر: "‏‏عبد الله حيمود لاعب الوداد يغيب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية بأحد مستشفيات القاهرة"

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء.

الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

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مدرب الوداد يفتح النار على كولر  

هاجم البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، قبل المواجهة التي ستجمع الأهلي والوداد، غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطاال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة “البطولة” المغربية:" الجميع ينظر للنادي الأهلي على أنه فريق كبير في إفريقيا، لم يفوت إلا نهائي واحدا في دوري أبطال إفريقيا آخر 5 مواسم، كما أنه الأكبر من ناحية الألقاب".

وأضاف:" مدرب الأهلي مارسيل كولر قال أنه سيكون نهائي سهل، وأعتقد أنه مجنون، كل نهائي يكون صعبا ضد أي منافس، والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين".

وتابع:" الضغط دائما ما يكون موجودا عندما نتحدث عن مباراة نهائية، لكننا نحاول الاسترخاء، لدينا لاعبو يمتلكون خبرات النهائيات، وهذا هو الأهم لأن الجزئيات البسيطة هي من ستصنع الفارق".

واختتم:" لا أحتاج إلى توجيه رسالة لجمهور الوداد، إنهم دائما يدعموننا ويدفعون الفريق لتحقيق الفوز، مثلما حدث في آخر الأمر، فقط أطلب منهم أن يوصلوا الدعم حتى وإن لم نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، بالأمور ستكون بين أيدينا في لقاء الإياب".

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