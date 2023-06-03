الزمالك اليوم.. كاس تصدم الأبيض.. ومفاضلة بين 7 لاعبين لاختيار 3 صفقات.. ونزلة معوية لـ منسي

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، السبت داخل النادي.

كاس تصدم الزمالك

رفضت المحكمة الرياضية الدولية الكاس الاستئناف المقدم من الزمالك لتأجيل دفع الغرامة المقدرة بمليون ونصف المليون دولار بقضية سبورتنج لشبونة.



ورفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف الزمالك في قضية سبورتنج لشبونة والنادي أصبح مطالبا بسداد قيمة مستحقات صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا لتجنب إيقاف القيد بشكل نهائي.



وقررت المحكمة الرياضية الدولية فرض غرامة مليون ونصف دولار لسبورتنج لشبونة بشأن صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.

تجهيز محمد صبحي لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة محمد صبحي حارس المرمى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد صبحي حصل على راحة من التدريبات الأخيرة للفريق التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشارك "صبحي" في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى بجانب باقي فقرات المران بشكل طبيعي صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نزلة معوية لمهاجم الزمالك

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من نزلة معوية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه راحة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا علاجيا للاعب حتي يتعافي ويعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات المقبلة.

7 صفقات على رادار الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، تحرك إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر شبكة “أون تايم سبورتس:” الزمالك يتحرك لضم مجموعة من اللاعبين، حيث تم التواصل مع نادي فاركو وعرض 15 مليون جنيه لضم لاعبه محمود حمادة، رغم الظروف المالية الصعبة".

وأضاف:" بالنسبة لمركز الظهير الأيسر يستهدف الزمالك ضم لاعبا من الثلاثي محمد حمدي (مواليد 2003) وزميله في إنبي مروان داوود وهو لاعب دولي، وعمرو سعداوي لاعب المصري البوسعيدي، والأقرب هو محمد حمدي".

وتابع:" على مستوى حراسة المرمى، جهز نادي الزمالك 3 بدائل حال رحيل محمد عواد لعدم مشاركته أساسية، وهم أحمد ميهوب، حارس غزل المحلة، وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، وعمر رضوان، حارس طلائع الجيش.