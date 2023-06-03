عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. كاس تصدم الأبيض.. ومفاضلة بين 7 لاعبين لاختيار 3 صفقات.. ونزلة معوية لـ منسي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، السبت داخل النادي.

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

كاس تصدم الزمالك 

رفضت المحكمة الرياضية الدولية الكاس الاستئناف المقدم من الزمالك لتأجيل دفع الغرامة المقدرة بمليون ونصف المليون دولار بقضية سبورتنج لشبونة. 


ورفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف الزمالك في قضية سبورتنج لشبونة والنادي أصبح مطالبا بسداد قيمة مستحقات صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا لتجنب إيقاف القيد بشكل نهائي.


وقررت المحكمة الرياضية الدولية فرض غرامة مليون ونصف دولار لسبورتنج لشبونة بشأن صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.

الزمالك اليوم.. تعادل مع منتخب اليمن وديا وذكرى سداسية الأهلي ومصير بنشرقي

أخبار الأهلي.. مفاجأة الكاف بنهائي إفريقيا وكولر يستعين بصنداونز قبل مواجهة الوداد

تجهيز محمد صبحي لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري 

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة محمد صبحي حارس المرمى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد صبحي حصل على راحة من التدريبات الأخيرة للفريق التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشارك "صبحي" في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى بجانب باقي فقرات المران بشكل طبيعي صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

أخبار منتخب مصر .. سر رفض ودية البرازيل.. وضم 8 نجوم من الأهلي

نزلة معوية لمهاجم الزمالك 

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من نزلة معوية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه راحة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.
ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا علاجيا للاعب حتي يتعافي ويعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات المقبلة.

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

7 صفقات على رادار الزمالك 

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، تحرك إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر شبكة “أون تايم سبورتس:” الزمالك يتحرك لضم مجموعة من اللاعبين، حيث تم التواصل مع نادي فاركو وعرض 15 مليون جنيه لضم لاعبه محمود حمادة، رغم الظروف المالية الصعبة".
وأضاف:" بالنسبة لمركز الظهير الأيسر يستهدف الزمالك ضم لاعبا من الثلاثي محمد حمدي (مواليد 2003) وزميله في إنبي مروان داوود وهو لاعب دولي، وعمرو سعداوي لاعب المصري البوسعيدي، والأقرب هو محمد حمدي".
وتابع:" على مستوى حراسة المرمى، جهز نادي الزمالك 3 بدائل حال رحيل محمد عواد لعدم مشاركته أساسية، وهم أحمد ميهوب، حارس غزل المحلة، وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، وعمر رضوان، حارس طلائع الجيش.

الزمالك المحكمة الرياضية الدولية سبورتنج لشبونة شيكابالا الدوري الممتاز الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

هانى حتحوت يصدم جماهير الوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

محمد صبحي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

آخر تطورات إصابة محمود عبدالرازق شيكابالا في الزمالك

ترشيحاتنا

هل يعيش الإنسان على المريخ ؟.. العماء يوضحون أخيرًا الحقيقة

الكرملين يمنع صحفيي دول غربية من حضور منتدى سان بطرسبرج الدولي

شروط الأضحية والمضحى .. وهل تجوز عن الميت.. واحذر هذه العيوب تفسدها

تعاون بين الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية

إجراء مهم في الأهلي قبل ساعات من نهائي أفريقيا أمام الوداد

بدء نهوض بلادنا.. شاهد| أردوغان في حفل تنصيبه لولاية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية إدارة مرض السكري خلال فصل الصيف وفي الأجواء الحارة |تفاصيل

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

فيديو

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ