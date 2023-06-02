عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. تعادل مع منتخب اليمن وديا وذكرى سداسية الأهلي ومصير بنشرقي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الجمعة داخل النادي.

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

الزمالك يتعادل مع منتخب اليمن 1/1

تعادل فريق الزمالك مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في إطار استعدادات الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد  وأحمد محمود و مصطفى الزناري و محمد عبد الغني وعبد الله جمعة وعمر جابر وعمرو السيسي و أحمد بلحاج و مصطفى شكري وسامسون أكينولا ومحمد صلاح.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي بدأ بضغط مكثف على منتخب اليمن، وبمرور الوقت بدأ المنتخب اليمني الاستحواذ على مجريات الأمور لكن دون خطورة على مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 17 نجح منتخب اليمن في تسجيل هدف التقدم عن طريق قاسم الشرفي، وكثف لاعبو فريق الزمالك محاولاتهم لتعديل النتيجة، وشهدت الدقيقة 32 فرصة للأبيض عن طريق محمد صلاح تصدى لها حارس المنتخب اليمني.

وتوالت محاولات الزمالك للتعديل في حين سعى منتخب اليمن لتسجيل هدف التعزيز وسدد مهاجم الضيوف كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمود شبانة بدلا من مصطفى الزناري وسيف جعفر بدلا من سامسون أكينولا، وعبدالله محمد بدلا من أحمد محمود، وكثف الأبيض محاولاته لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 58 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محيي جمعة ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق بدلا من محمد عبد الغني و عمرو السيسي وعبد الله جمعة.

ونجح مصطفى شكري في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 62 بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء من ركنية سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 64 دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد نديم بدلا من محمد عواد، وفي الدقيقة 67 شارك كريم عبدون بدلا من عبد الله محمد، وفي الدقيقة71 دفع الجهاز الفني للزمالك بكريم عبد الحق بدلا من مصطفى شكري.

ودفع الجهاز الفني لفريق الزمالك في الدقيقة 80 بكل من مصطفى خالد وأدهم الخواجة بدلا من محمد صلاح وأحمد بلحاج،  وكثف الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

الزمالك اليوم.. بلوزداد يصدم الأبيض.. وتصريحات ساخرة لموسيماني عن قمة القطبين

ذكري فوز الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة


أحيا الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ذكرى فوز نادي الزمالك على منافسه الأهلي بنتيجة 6-0.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "في مثل هذا اليوم 2 يونيو فاز الزمالك علي الأهلي 6 صفر في كأس مصر التاريخ لا يكذب ويسجل النتائج وتبقي في ذاكرة الكرة المصرية".

الدوري المصري.. بيراميدز يتعادل مع فيوتشر سلبيا في الشوط الأول

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

شقيق بنشرقي يكشف حقيقة عودته الي الزمالك 


كشف رشيد بن شرقي، شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، حقيقة عودة شقيقه إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وترددت شائعات خلال الساعات الماضية حول فسخ أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي واقترابه من العودة إلى القلعة البيضاء".

وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد":" أشرف بن شرقي لا يزال لاعبا في نادي الجزيرة، ولا توجد أي مفاوضات مع الزمالك لعودته".

وعن إمكانية رحيل بن شرقي عن الجزيرة حال وصول عروض مناسبة، أجاب: "الله أعلم".

 

الزمالك منتخب اليمن الدوري الاتحاد السكندري الأهلى أشرف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

مفاجأة.. استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

موضوعات متعلقة

تعادل الزمالك ومنتخب اليمن وديًا

التاريخ لا يكذب.. خالد الغندور يُحيي ذكرى فوز الزمالك على الأهلي 6-0

ترشيحاتنا

بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر| بيراميدز "الثاني" يفوز على فيوتشر "الثالث" بالدوري.. مشاهد مثيرة

بشرى من الأرصاد خلال الساعات القليلة المقبلة.. تفاصيل

اتحاد الصناعات: 18 مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية

نحن أبطال إفريقيا.. نجم الوداد يستفز الأهلي قبل المواجهة الحاسمة

بهدف مصطفى فتحي.. بيراميدز يهزم فيوتشر وينفرد بالمركز الثاني في الدوري

من عمان إلى القاهرة.. 3 دلالات مهمة لزيارة سيدة أمريكا الأولى لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

أنا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

فيديو

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ