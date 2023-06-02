عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. بيراميدز يتعادل مع فيوتشر سلبيا في الشوط الأول

مباراة بيراميدز وفيوتشر
مباراة بيراميدز وفيوتشر

أنهي فريق بيراميدز الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نظيره فيوتشر في المباراة المقامة حاليا على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من نادي بيراميدز بعد تمريرة من إبراهيم عادل تصل داخل منطقة الجزاء لفريق فيوتشر ويشتتها مدافعو الأخير الي منتصف الملعب.

وقاد عمر كمال وكريم نيدفيد الجبهة اليمني لفريق فيوتشر لتهديد دفاعات فريق بيراميدز.

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

حارس بيراميدز ينقذ مرماه من هدف محقق

أنقذ أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز في الدقيقة الثامنة فرصة حقيقية من انفراد للاعب فيوتشر وابعدها بقدمه.

وفشل مصطفي فتحي نجم بيراميدز فى الدقيقة 14 في اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة التي مررها لإبراهيم عادل إلى وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء أبعدها الكاميروني جوناثان إلى ضربة ركنية.

وتعرض محمود جنش حارس فيوتشر للإصابة بعد الالتحام مع مصطفي فتحي فى الدقيقة الخامسة عشر وخضع الي العلاج بعد الهجمة الخطيرة لصالح بيراميدز. 

وسدد أحمد سامي مدافع بيراميدز كرة قوية برأسه تعلو عارضة محمود جنش حارس فيوتشر فى الدقيقة 19.

وأهدر جوناثان لاعب فيوتشر فى الدقيقة 24 فرصة تسجيل هدف أول بعدما تسلم تمريرة مصطفي البدري داخل منطقة الجزاء وسدد من الوضع راقدا الكرة تمر الي حوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

وسدد إبراهيم عادل نجم بيراميدز كرة قوية في الدقيقة 30 تمر الي جوار محمود جنش حارس فيوتشر الي خارج الملعب.

 وشكل أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر خطورة على دفاعات بيراميدز .

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب فيوتشر مصطفي البدري للاعتراض في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول أمام بيراميدز. 

وتصدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز لتسديدة قوية أطلقها أحمد عاطف مهاجم فيوتشر فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. 

وسدد مهند لاشين لاعب فيوتشر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، ويحل فيوتشر ثانيا برصيد 54 نقطة.

بيراميدز فيوتشر الدوري أحمد الشناوي عمر كمال إبراهيم عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

ماجد سامي يسخر من عقوبات مباراة الأزمة بين فيوتشر وإنبي

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. مفاجأة الكاف بنهائي إفريقيا وكولر يستعين بصنداونز قبل مواجهة الوداد

الزمالك اليوم.. تعادل مع منتخب اليمن وديا وذكرى سداسية الأهلي ومصير بنشرقي

المفتي: الذبح في المجازر المعتبرة داخل مصر «حلال» وطريقته «شرعية»

مفاجأة.. استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الجيش اللبناني يعلن القبض على المسئول عن التخطيط لخطف مواطن سعودي

قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة انهيار لافتة أعلي كوبري أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

فيديو

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

معلومات هامة..اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ