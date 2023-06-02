الدوري المصري.. بيراميدز يتعادل مع فيوتشر سلبيا في الشوط الأول

أنهي فريق بيراميدز الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نظيره فيوتشر في المباراة المقامة حاليا على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من نادي بيراميدز بعد تمريرة من إبراهيم عادل تصل داخل منطقة الجزاء لفريق فيوتشر ويشتتها مدافعو الأخير الي منتصف الملعب.

وقاد عمر كمال وكريم نيدفيد الجبهة اليمني لفريق فيوتشر لتهديد دفاعات فريق بيراميدز.

حارس بيراميدز ينقذ مرماه من هدف محقق

أنقذ أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز في الدقيقة الثامنة فرصة حقيقية من انفراد للاعب فيوتشر وابعدها بقدمه.

وفشل مصطفي فتحي نجم بيراميدز فى الدقيقة 14 في اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة التي مررها لإبراهيم عادل إلى وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء أبعدها الكاميروني جوناثان إلى ضربة ركنية.

وتعرض محمود جنش حارس فيوتشر للإصابة بعد الالتحام مع مصطفي فتحي فى الدقيقة الخامسة عشر وخضع الي العلاج بعد الهجمة الخطيرة لصالح بيراميدز.

وسدد أحمد سامي مدافع بيراميدز كرة قوية برأسه تعلو عارضة محمود جنش حارس فيوتشر فى الدقيقة 19.

وأهدر جوناثان لاعب فيوتشر فى الدقيقة 24 فرصة تسجيل هدف أول بعدما تسلم تمريرة مصطفي البدري داخل منطقة الجزاء وسدد من الوضع راقدا الكرة تمر الي حوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

وسدد إبراهيم عادل نجم بيراميدز كرة قوية في الدقيقة 30 تمر الي جوار محمود جنش حارس فيوتشر الي خارج الملعب.

وشكل أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر خطورة على دفاعات بيراميدز .

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب فيوتشر مصطفي البدري للاعتراض في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول أمام بيراميدز.

وتصدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز لتسديدة قوية أطلقها أحمد عاطف مهاجم فيوتشر فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وسدد مهند لاشين لاعب فيوتشر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، ويحل فيوتشر ثانيا برصيد 54 نقطة.