أخبار الأهلي.. مفاجأة الكاف بنهائي إفريقيا وكولر يستعين بصنداونز قبل مواجهة الوداد

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الجمعة داخل النادي.

كولر يستعين بصنداونز لتحذير لاعبو الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة.

خاض الفريق مراناً قوياً سبقه محاضرة مطولة شرح فيها كولر طريقة لعب المنافس التي ستعتمد في الأساس علي تضييق المساحات في الثلث الدفاعي ومنع تناقل الكرة.

وطالب المدير الفني للأهلي من لاعبية ضرورة السرعة في الوصول لمرمي الوداد والتسديد من خارج منطقة الجزاء وتواجد ما لا يقل عن 4 لاعبين في منطقة حارس مرمي بطل المغرب خاصة مع إجادتهم للكرات الطويلة.

وحذر كولر لاعبيه من الكرات المرتدة للمنافس حيث قام بعرض اجزاء من مباراة صن داونز والوداد التي أقيمت في بريتوريا وكانت سبباً في تاهل الوداد للنهائي ، حيث كان يصل لمرمي بطل المغرب بأقل عدد من التمريرات وفي ثواني معدودة.

وشدد المدرب السويسري علي مروان عطية واليو ديانج بضرورة التغطية علي تقدم علي معلول ومحمد هاني وتجنب الكرات التي سيتم إرسالها حلفهم خاصة أن الوداد يجيد اللعب بهذا الشكل، وقال للاعبيه أنه يجب عليهم عدم التسرع بغية التسجيل المبكر وأن يستثمروا كل الفرص التي تلوح لهم للتسجيل منها.

ويدخل الفريق الاحمر في معسكر مغلق اليوم إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة.

كاف يعلن مفاجاة في نهائي الأهلي والوداد



فجر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي على مدار يومي 4 و 11 يونيو الجاري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي أن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، ذهابا وإيابا، المرتقبتين يومي 4 و11 يونيو 2023، ستبثان مباشرة في أكثر من 80 دولة، ومباشرة في 32 محطة مجانية في إفريقيا.

وأوضح الموقع الرسمي لـ "كاف" أن قنوات "بي إن سبورتس " و"كنال بلوس" الفرنسية، و"سيبير سبور" الجنوب إفريقية، و"ستار تايمز" الصينية، ستبث مباشرة، مباراتي الوداد الرياضي والأهلي المصري، برسم ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فيرون موسينجو أومبا: "لقد كان الطلب على بث محتوى مباريات الأندية الإفريقية مذهلاً هذا الموسم. جودة كرة القدم تتناسب مع الاهتمام. نتطلع إلى نتيجة هذه النهائيات من بطولة "توتال إنرجي".

وأضاف الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف: "كونفدرالية في الجزائر. وجولتي دوري أبطال بين الوداد والأهلي، سنقدم إنتاجًا تليفزيونيًا عالي الجودة".

إنهاء عقد نجم السلة بالنادي الأهلي



وجهت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحرصت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق.

