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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية : 112 كيلو ذهب دخلت مصر من الخارج حتى نهاية مايو

الذهب
الذهب

علقت منى ناصر مساعد وزير المالية، على مبادرة إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية، قائلة :"  المبادرة بدأت في شهر مايو ولمدة 6 شهور ".

 

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وقالت منى ناصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حتى نهاية مايو دخل مصر 112 كيلو ذهب  من الخارج ".

 

وأضافت منى ناصر :" القرار صادر لأي مواطن يمكن أن يعود بذهب من الخارج للاستخدام الشخصي ".

 

وتابعت منى ناصر :" لم نحدد كميات من الذهب التي يعود بها المواطن من الخارج ، وأي سيدة ترتدي ذهب أثناء عودتها من الخارج لا تسأل عنه ولكن يكون في حدود المعدل الطبيعي لارتداء الذهب ".

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