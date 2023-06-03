المالية : 112 كيلو ذهب دخلت مصر من الخارج حتى نهاية مايو

علقت منى ناصر مساعد وزير المالية، على مبادرة إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية، قائلة :" المبادرة بدأت في شهر مايو ولمدة 6 شهور ".

وقالت منى ناصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حتى نهاية مايو دخل مصر 112 كيلو ذهب من الخارج ".

وأضافت منى ناصر :" القرار صادر لأي مواطن يمكن أن يعود بذهب من الخارج للاستخدام الشخصي ".

وتابعت منى ناصر :" لم نحدد كميات من الذهب التي يعود بها المواطن من الخارج ، وأي سيدة ترتدي ذهب أثناء عودتها من الخارج لا تسأل عنه ولكن يكون في حدود المعدل الطبيعي لارتداء الذهب ".