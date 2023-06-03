بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

أكد متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه في حالة تكاتف كافة التجار سوف نشهد انخفاضا في أسعار السلع.



وقال متى بشاي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "إحدى الشركات قامت بزيادة الأسعار بدون مبرر خاصة البن".

وأضاف متى بشاي: "ننقل بشرى أمل للمواطن بانخفاض أسعار الزيوت في الفترة المقبلة".

وتابع متى بشاي: "أي منتج يدخل فيه الزيوت سوف تنخفض أسعاره بسبب انخفاض أسعار الزيوت"، مضيفا:" هناك انخفاض في أسعار القمح و بيض المائدة".

واكمل متى بشاي : "ننصح المواطن بعدم شراء منتجات أكثر من الاحتياجات اليومية".