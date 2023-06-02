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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إقبال المواطنين على شراء السلع من مبادرة كلنا واحد .. شاهد

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين إعتباراً من نهاية شهر رمضان لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)

تقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (28) سلسلة تجارية بإجمالى (1211) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة .. كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بالقاهرة الكبرى.

وذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات.

 يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .

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