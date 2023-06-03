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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتجو الدواجن: انخفاض في أسعار الفراخ والبيض

الدواجن
الدواجن

أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الأغذية على مستوى العالم وهذا التراجع وصل إلى مصر .

 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1 يونيو 2023

قال محمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مستورد خامات الأعلاف يعانون من خسائر  بسبب انخفاض الأسعار العالمية وأصبح هناك عرض كبير للخامات في السوق وبالتالي انخفضت أسعار الأعلاف".

أضاف محمد صالح:" الحكومة وفرت العملة الأجنبية لاستيراد خامات الاعلاف وهذا الأمر تسبب في انفراجة في السوق ".

وتابع محمد صالح :" مزارع انتاج داجني أغلقت بسبب الخسائر التي يتعرضون لها ، ولابد من مساندة قطاع الدواجن من أجل استعادة عافيته ".

وأكمل محمد صالح :" هناك انخفاض في أسعار الدواجن في مصر "، مضيفا:" نحتاج إلى الإعلان عن تكلفة إنتاج الدواجن وكرتونة البيض".
 

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