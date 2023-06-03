منتجو الدواجن: انخفاض في أسعار الفراخ والبيض

أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الأغذية على مستوى العالم وهذا التراجع وصل إلى مصر .

قال محمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مستورد خامات الأعلاف يعانون من خسائر بسبب انخفاض الأسعار العالمية وأصبح هناك عرض كبير للخامات في السوق وبالتالي انخفضت أسعار الأعلاف".

أضاف محمد صالح:" الحكومة وفرت العملة الأجنبية لاستيراد خامات الاعلاف وهذا الأمر تسبب في انفراجة في السوق ".

وتابع محمد صالح :" مزارع انتاج داجني أغلقت بسبب الخسائر التي يتعرضون لها ، ولابد من مساندة قطاع الدواجن من أجل استعادة عافيته ".

وأكمل محمد صالح :" هناك انخفاض في أسعار الدواجن في مصر "، مضيفا:" نحتاج إلى الإعلان عن تكلفة إنتاج الدواجن وكرتونة البيض".

