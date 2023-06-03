زوجة الرئيس الأمريكي بالحجاب في الجامع الأزهر .. اعرف كواليس الزيارة

‏قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أننا وجهنا الشكر للسيدة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي على أنها جعلت زيارتها إلى الجامع الأزهر من ضمن برنامجها وهي عبرت عن إعجاب الشديد بتاريخ الأزهر الشريف وبما رأته من عمارة قديمة التي يتميز بها.

وتابع سلامة داود خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها عبرت عن اعجابها بما للأزهر من صيت وباع عالمي وأثره على الناحية العلمية والثقافية في العالم العربي و الإسلامي والأوروبي ونحن لدينا في الأزهر حوالي 700 طالب أمريكي يدرسون في جامعة الأزهر وهذا لما يجدونه من فكر في ديني وسطي معتدل.

محاربة الإرهاب

وأضاف أننا تحدثنا خلال اللقاء أن هذا الفكر الوسطى يساعد الدول على محاربة الإرهاب ونشر الوسطية والاعتدال وذكرنا في ذلك وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عام 2019 وهذه الوثيقة اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة واقرتها، وجيل بايدن كان لديها بعض الأسئلة وتحدثت في بعض النقاط مثل الأزهر والشباب والأزهر والمرأة والأزهر والتعاون مع الهيئات العلمية في أمريكا.