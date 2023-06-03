أمين المجلس الأعلى للأثار يكشف برنامج زيارة زوجة جو بايدن .. فيديو

‏قال مصطفى الوزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، أن زيارة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 8 صباحا وسوف تستغرق 45 دقيقة لكن الزيارة تخطت اكثر من مدتها ‫لنص‬ ساعة أخرى.

وتابع مصطفى الوزيري خلال مداخلة هاتفية له فير برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الجولة بدأت بزيارة أبو الهول وبدأنا نشرح ما هو أبو الهول وما الهدف منه وعدد الأهرامات الموجودة ثم اتجهنا لزيارة الهرم الأكبر، ومن ثم انتقلنا لالتقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما، وكان يصادف اليوم عيد ميلادها فقدمنا لها هدية صغيرة، وهي عبارة عن احد المستنسخات وهو جعران وقمنا بتوضيح لها انه إله الحظ عند المصري القديم وكانت سعيدة للغاية.

مصر تحتاج الى 10 أيام لرؤيتها

وأضاف أنها كانت سعيدا للغاية من هذه الزيارة بشكل غير عادي و تحدثنا معها ان مصر ليست عبارة عن الأهرامات وأبو الهول فقط بل لدينا أيضا أسوان والأقصر والإسكندرية ولدينا العديد من المتاحف على مستوى الجمهورية، وعبرت عن ذلك وقالت إن زيارة مصر سوف تحتاج إلى 10 أيام على الأقل وأنها لن تستطيع رؤية كل شيء بالطبع.