عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين المجلس الأعلى للأثار يكشف برنامج زيارة زوجة جو بايدن .. فيديو

زوجة جو بايدن في
زوجة جو بايدن في الأهرامات

‏قال مصطفى الوزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، أن زيارة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 8 صباحا وسوف تستغرق 45 دقيقة لكن الزيارة تخطت اكثر من مدتها ‫لنص‬ ساعة أخرى.

 

وتابع مصطفى الوزيري خلال مداخلة هاتفية له فير برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الجولة بدأت بزيارة أبو الهول وبدأنا نشرح ما هو أبو الهول وما الهدف منه وعدد الأهرامات الموجودة ثم اتجهنا لزيارة الهرم الأكبر، ومن ثم انتقلنا لالتقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما، وكان يصادف اليوم عيد ميلادها فقدمنا لها هدية صغيرة، وهي عبارة عن احد المستنسخات وهو جعران وقمنا بتوضيح لها انه إله الحظ عند المصري القديم وكانت سعيدة للغاية.

 

مصر تحتاج الى 10 أيام لرؤيتها

 

وأضاف أنها كانت سعيدا للغاية من هذه الزيارة بشكل غير عادي و تحدثنا معها ان مصر ليست عبارة عن الأهرامات وأبو الهول فقط بل لدينا أيضا أسوان والأقصر والإسكندرية ولدينا العديد من المتاحف على مستوى الجمهورية، وعبرت عن ذلك وقالت إن زيارة مصر سوف تحتاج إلى 10 أيام على الأقل وأنها لن تستطيع رؤية كل شيء بالطبع.

زوجة الرئيس الامريكي جو بايدن مصطفى الوزيري المجلس الاعلى للاثار سيد على مصر الأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

أبشع حادث قطار بالعالم .. راح ضحيته 120 شخصا وأصيب 900 آخرين | ما القصة؟

هل يجوز الدعاء بأن أزف لزوجي الذي توفى قبل الدخول؟ دار الإفتاء ترد

سعر تويوتا فورتشنر "4X4" موديل 2023 بالسوق المصري

تريزيجيه يسجل في تقدم طرابزون برباعية على ألانيا سبور في الدوري التركي

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

منخفض خماسيني| الأرصاد: متوقع تعرّض المحافظات لأتربة شديدة نهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

احترس .. الإفراط فى هذه العشبة يحول فوائدها لأضرار| تفاصيل

وزع ضحاياه على 45 كيسًا.. صدفة تكشف سلسلة جرائم سفاح المكسيك

غير آدمية.. طريقة صادمة لتصنيع وتحضير الأرز الهندي |شاهد

فيديو

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ